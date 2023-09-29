Челси начинает работу над потенциальными трансферами в январе

Маурисио Почеттино заявил во время пресс-конференции, что клуб уже работает над потенциальными трансферами на январь.

Главный тренер "Челси" подчеркнул, что одной из давних проблем "Синих" было превращение возможностей в голы. После закрытия трансферного окна Почеттино должен будет более активно участвовать в этом процессе, чем он делает сейчас. Он должен принимать участие в каждом решении. По его мнению, "Челси" должен уже начать определять, что нужно на январь.

Он отметил, что футбол очень динамичен, и все может измениться до января. Сейчас основное внимание уделяется работе над восстановлением Нкунку и Армандо Броджи, попыткам забивать больше голов и укреплению команды. Помимо этого, нужно работать над улучшением команды и оценкой их готовности к соревнованиям.

Кроме того, Почеттино раскрыл свои планы на предстоящий матч Английской Премьер-лиги, так как первый нападающий, Николас Джексон, будет дисквалифицирован из-за накопления предупреждений. По мнению Почеттино, у них есть несколько вариантов для игры, поэтому они увидят, как будут развиваться события.