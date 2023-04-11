“Челси” может усилить состав хавбеком “Барселоны” Гави.

Как пишет издание As, лондонский клуб хочет воспользоваться ситуацией с отменой регистрации контракта игрока, что может позволить ему стать свободным агентом после окончания сезона.

Представители лондонского клуба уже провели встречу с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в Мадриде три недели назад, чтобы обсудить возможный трансфер.

Ожидается, что “Челси” предложит Гави долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги молодой испанец сыграл 27 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.