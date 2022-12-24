"Челси" может расстаться с полузащитником сборной Италии
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
Итальянский полузащитник “Челси” Жоржиньо может покинуть клуб следующим летом, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английскому клубу не удается договориться с футболистом о продлении контракта, который истекает спустя полгода. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси” 19 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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