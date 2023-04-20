"Челси" может пригласить итальянского тренера

Лондонский “Челси” проявляет интерес к главному тренеру неаполитанского “Наполи” Лучано Спаллетти, сообщает Football London.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с назначением итальянского специалиста по окончании сезона. При этом главным вариантом для “аристократов” является немец Юлиан Нагельсманн.

“Наполи” под руководством 64-летнего Спаллетти уверенно лидирует в чемпионате Италии и, скорее всего, станет чемпионом. В Лиге чемпионов клуб дошел до ¼ финала, где проиграл “Милану” (0:1, 1:1).

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