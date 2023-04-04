"Челси" может пригласить экс-тренера "Барселоны"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к испанскому тренеру Луису Энрике, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены ранее уволенному Грэму Поттеру. Сам Энрике не так давно заявил, что хотел бы поработать с английским топ-клубом.

52-летний Энрике ранее тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.

Ранее сообщалось, что “Челси” также интересуется Маурисио Почеттино, Юлианом Нагельсманном и Роберто Де Дзерби.

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