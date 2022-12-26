"Челси" может подписать форварда "Лилля"

Форвард “Лилля” Джонатан Дэвид заинтересовал лондонский “Челси”.

Как говорится в сообщении британского журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, наставник англичан Грэм Поттер является давним фанатом канадского форварда.

Скорее всего, трансфер состоится летом. При этом “аристократы” все же совершат попытку купить игрока зимой.

В то же время “Лилль” готов расстаться с нападающим.