"Челси" может подписать 15-летнего вундеркинда

Лондонский “Челси” договорился с эквадорским “Индепендьенте дель Валье” о трансфере хавбека молодёжной команды Кендри Паеза.

Как сообщает Фабрицио Романо, в данный момент стороны близки к завершению сделки.

Паеза считают одним из главных талантов Южной Америки. В Лондон он сможет переехать лишь тогда, когда ему исполнится 18 лет.

На его счету пять матчей за сборную Эквадора U17, в которых он отметился тремя забитыми мячами.