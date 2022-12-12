"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Челси” проявляет интерес к нападающему дортмундской “Боруссии” Юссуфе Мукоко, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “аристократов” форвард может заменить травмированного Армандо Брою. Ранее сообщалось, что Мукоко входит в сферу интересов “Барселоны”. “Боруссия” может согласиться продать игрока, так как его контракт истекает через полгода.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” и сборную Германии 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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