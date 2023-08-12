АНГ АНГ
Главная Новости "Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля"

"Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля"

Новости футбола Сегодня, 01:30
"Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля" Фото: инстаграм Ромео Лавиа/Автор неизвестен

“Челси” близок к покупке полузащитника “Саутгемптона" и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро. Данное предложение практически соответствует требованиям “Саутгемптона”, который хочет получить за игрока 58 миллионов евро. Ранее сообщалось, что бельгийца также хочет купить “Ливерпуль”, который сделал три предложения, но все они были отклонены.

Напомним, что “Челси” практически выиграл у “Ливерпуля” борьбу за эквадорского полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Ливерпуль Саутгемптон Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ
Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций Новости футбола 10 авг 2023, 16:20 Киевское "Динамо" потерпело поражение в гостевом матче квалификации Лиги Конференций
Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб Новости футбола 10 авг 2023, 14:59 Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб
Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон Новости футбола 10 авг 2023, 12:48 Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон
"Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии Новости футбола 09 авг 2023, 23:52 "Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии
Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов Новости футбола 09 авг 2023, 13:09 Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Один из лидеров "Манчестер Сити" выбыл из строя из-за травмы Новости футбола Сегодня, 01:30 "Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 01:10 "Челси" хочет купить опытного полузащитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 00:50 "Бенфика" объявила о переходе бразильского нападающего Новости футбола Сегодня, 00:00 "Фенербахче" согласовал трансфер бразильского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Вчера, 17:15 "Ницца" на 94-й минуте упустила победу в стартовом матче Лиги 1 Новости футбола Вчера, 17:09 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в стартовом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 16:29 Роберто Фирмино сделал хет-трик в первом матче за "Аль-Ахли" Новости футбола Вчера, 15:30 Неймар приблизился к возвращению в "Барселону" Новости футбола Вчера, 15:15 "РБ Лейпциг" купил талантливого француза за 30 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Ноттингем Форест 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брайтон - Лутон Таун 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Фулхэм 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брайтон - Лутон 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Жирона 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - Реймс 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - РБ Лейпциг 12 августа 2023 года