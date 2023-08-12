"Челси" может перехватить еще одну трансферную цель "Ливерпуля"

“Челси” близок к покупке полузащитника “Саутгемптона" и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонский клуб предложил за футболиста 55 миллионов евро. Данное предложение практически соответствует требованиям “Саутгемптона”, который хочет получить за игрока 58 миллионов евро. Ранее сообщалось, что бельгийца также хочет купить “Ливерпуль”, который сделал три предложения, но все они были отклонены.

Напомним, что “Челси” практически выиграл у “Ливерпуля” борьбу за эквадорского полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).