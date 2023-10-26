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Челси может остаться без домашнего стадиона на семь лет

Новости футбола Вчера, 00:24
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Челси может остаться без домашнего стадиона на семь лет Челси может остаться без домашнего стадиона на семь лет

Работы по реконструкции лондонского стадиона «Стэмфорд Бридж» могут затянуться.

Как пишет Daily Mail, работы на домашнем стадионе “Челси" могут продлиться до семи лет.

Компания Chelsea Pitch Owners (CPO), которая обратилась к акционерам клуба с запросом на реконструкцию, утверждает, что еще не имеет информации о решении клуба относительно будущих планов стадиона. При этом там выразили надежду, что вопрос будет утвержден в ближайшее время после оценки всех вариантов.

Ожидается, что процесс освобождения участка для реконструкции займет значительное время. Кроме того, немало времени уйдет на планирование территории, хотя некоторые предварительные работы уже были выполнены при предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче.

После того как заявку на планирование одобрят, начнется реконструкция арены. Она может занять от четырех до семи лет.

Все эти годы “Челси” будет проводить домашние матчи на временной арене.

По оценкам Daily Mail, проект реконструкции стадиона может обойтись два миллиарда фунтов.

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