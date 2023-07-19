"Челси" может купить защитника сборной Англии из-за травмы Фофана

Лондонский “Челси” проявляет интерес к защитнику лондонского “Кристал Пэлас" и сборной Англии Марку Гехи, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, “аристократы” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Челси” рассматривает кандидатуру игрока в качестве замены защитнику Уэсли Фофана, который получил тяжелую травму колена и пропустит не менее полугода.

Ранее сообщалось, что Гехи также входит в сферу интересов “Арсенала” и “Тоттенхэм”. Впрочем, “Челси” имеет приоритетное право на покупку англичанина, если предложит такую же сумму, что и конкуренты.

23-летний Гехи является воспитанником “Челси”. Он перешел в “Кристал Пэлас” летом 2021 года. Сумма трансфера составила 23,34 миллиона евро. Всего он провел за “орлов” 82 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Гехи с 2022 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду четыре матча и не отметился результативными действиями.