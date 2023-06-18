"Челси" может купить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Сельты” из Виго Габриэлу Вейге, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте испанца составляет около 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Реал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 21-летний Вейга провел за “Сельту” 40 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.