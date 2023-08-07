"Челси" может купить полузащитника сборной США

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Лидс Юнайтед” и сборной Соединенных Штатов Америки Тайлеру Адамсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “аристократы” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте американца составляет 23 миллиона евро.

24-детний Адамс выступает за “Лидс Юнайтед” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “РБ Лейпциг”. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за “Нью-Йорк Ред Буллз”.

Адамс с 2017 года играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 36 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил шесть желтых карточек.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.