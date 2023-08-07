АНГ АНГ
Главная Новости "Челси" может купить полузащитника сборной США

"Челси" может купить полузащитника сборной США

Новости футбола Сегодня, 03:33
"Челси" может купить полузащитника сборной США Фото: инстаграм Тайлера Адамса/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Лидс Юнайтед” и сборной Соединенных Штатов Америки Тайлеру Адамсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “аристократы” могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте американца составляет 23 миллиона евро.

24-детний Адамс выступает за “Лидс Юнайтед” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “РБ Лейпциг”. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за “Нью-Йорк Ред Буллз”.

Адамс с 2017 года играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 36 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил шесть желтых карточек.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Лидс Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова Новости футбола Вчера, 14:23 "Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова
"Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" Новости футбола Вчера, 14:06 "Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"
Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги Новости футбола Вчера, 08:00 Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги
"Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро Новости футбола 05 авг 2023, 07:55 "Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро
"Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории Новости футбола 05 авг 2023, 06:45 "Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории
Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины Новости футбола 04 авг 2023, 14:56 Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:20 Дортмундская "Боруссия" хочет купить нападающего ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:55 Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Катаре Новости футбола Сегодня, 03:33 "Челси" может купить полузащитника сборной США Новости футбола Сегодня, 03:00 Результативная победа "Динамо", потеря "Шахтера", поражение "Зари": результаты 2-го тура УПЛ Новости футбола Сегодня, 01:00 “Тоттенхэм Хотспур” – “Шахтер” – 5:1 (видеообзор) Новости футбола Вчера, 14:23 "Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова Новости футбола Вчера, 14:15 "Заря" потерпела второе подряд поражение в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 14:06 "Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" Новости футбола Вчера, 10:20 "Аякс" объявил о переходе хорватского защитника Новости футбола Вчера, 10:19 "Днепр-1" на 91-й минуте вырвал победу в матче чемпионата Украины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч АЕК - Динамо Загреб 8 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч Брага - ТСЦ Бачка-Топола 8 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года