"Челси" может купить одного из лидеров "Интера"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к камерунскому вратарю миланского “Интера” Андре Онана, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы могут согласиться продать голкипера из-за финансовых проблем, но только за большую сумму.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.