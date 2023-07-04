"Челси" может купить лидера "Лацио"

Полузащитник римского “Лацио” и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич может перейти в лондонский “Челси”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, агент футболиста предложил английскому клубу услуги своего клиента. Лондонцам интересен хавбек, но он не является приоритетным вариантом из-за своего возраста. При этом “Челси” интересуется полузащитником “Брайтона” Мойзесом Кайседо и хавбеком “Саутгемптона” Ромео Лавио.

Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич также входит в сферу интересов “Арсенала”, “Интера” и “Ювентуса”.

В минувшем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 341 матчей во всех турнирах, забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Сербии сыграл 43 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

“Челси” в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии и не попал в еврокубки. “Лацио” финишировал на втором месте в чемпионате Италии и пробился в Лигу чемпионов.