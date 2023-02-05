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"Челси" может купить летом чемпиона мира-2022

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Алексиса Мак Аллистера/Автор неизвестен Фото: инстаграм Алексиса Мак Аллистера/Автор неизвестен

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Гастон Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб и отказывается продлевать с “чайками” контракт, который действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 19 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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