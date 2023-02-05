"Челси" может купить летом чемпиона мира-2022

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Гастон Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок готов сменить клуб и отказывается продлевать с “чайками” контракт, который действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 19 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Не пропустите: Наставник "Эвертона" ввел странный запрет на тренировках.