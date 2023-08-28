Челси может купить голландского защитника

Лондонский “Челси” проявляет интерес к голландскому защитнику леверкузенского “Байера” Джереми Фримпонгу, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители “аристократов” уже начали переговоры по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что голландец также входит в сферу интересов “Арсенала”.

22-летний Фримпонг выступает за “Байер” с января 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из шотландского клуба “Селтик”. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Леверкузена 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Фримпонг с 2021 по 2022 годы играл за молодежную сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне занял 12-е место в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.