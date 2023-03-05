"Челси" может купить форварда "Ромы"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему римской “Ромы” и сборной Англии Тэмми Абрахаму, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с возвращением форварда следующим летом. Летом 2021 года “Челси” продал Абрахама в “Рому” за 40 миллионов евро и имеет приоритетное право вернуть его за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 25-летний Абрахам провел за “Рому” 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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