Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Леандро Паредесу, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб и руководство “аристократов” рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве более дешевой альтернативы полузащитнику “Брайтона" и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо, за которого клуб хочет получить 116 миллионов евро.

29-летний Паредес выступает за “Пари Сен-Жермен” с января 2019 года. Он перешел в парижский клуб из клуба, который играет в чемпионате страны-террориста. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего он провел за французсикй клуб 117 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 10 результативных передач. В составе ПСЖ Паредес три раза стал чемпионом Франции в сезонах-2018/19, 2019/20, 2021/22, выиграл Кубок французской лиги в сезоне-2019/20, два раза стал обладателем Кубка Франции в сезонах-2019/20, 2020/21, три раза становился обладателем Суперкубка Франции в 2019, 2020 и 2022 годах. В прошлом сезоне он играл за “Ювентус” на правах аренды.

Паредес с 2017 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 54 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач, а также получил 17 желтых карточек. Чемпион мира-2022, обладатель Кубка Америки-2021.