"Челси" может купить английского таланта

“Челси” проявляет интерес к правому защитнику “Саутгемптона” и молодежной сборной Англии Валентино Ливраменто, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением 20-летнего игрока в летнее трансферное окно. “Саутгемптон” хочет получить за футболиста не менее 45 миллионов евро. “Челси” может купить игрока и оставить его в “Саутгемптоне” на год на правах аренды.

Стоит отметить, что английским талантом также интересуется “Ньюкасл”.

Ливраменто является воспитанником “Челси”. Летом 2021 года он перешел в “Саутгемптон". Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. В минувшем сезоне Ливраменто провел два матча. За молодежную сборную Англии он провел пять матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Напомним, что в минувшем сезоне “Челси” занял 12-е место в чемпионате Англии и не попал в еврокубки. “Саутгемптон” финишировал на последнем, 20-м месте, и вылетел из Премьер-лиги. Таким образом, в следующем сезоне клуб будет выступать в низшем дивизионе - Чемпионшипе.