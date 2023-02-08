"Челси" может "избавиться" от зимнего новичка

18-летний хавбек “Челси” Андрей Сантос может покинуть команду.

Как сообщает UOL, футболист пока не получил разрешения на работу в Англии.

Если процедура не будет завершена в ближайшее время, то лондонский клуб отдаст игрока в аренду.

Напомним, что “Челси” купил Сантоса у “Васко да Гама” этой зимой за 12,5 миллиона евро.

В прошлом году молодой талант сыграл 33 матча в рамках бразильской Серии B, в которых забил восемь голов.