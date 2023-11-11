Челси – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Завтра состоится заключительный матч двенадцатого тура Премьер-лиги Англии, который в то же время является центральным матчем. Челси на «Стэмфорд Бридж» примет в гостях чемпиона страны – Манчестер Сити.

Челси уже второй сезон кряду не может выйти в привычный для себя ритм. В прошлом сезоне «пенсионеры» финишировали на двенадцатой позиции, на данный момент команда располгается на десятой строчке в АПЛ. В прошлом туре Челси, довольно сенсационно, обыгарл лидера чемпионата – Тоттенхэм, чем прервал беспроигрышную серию «шпор», которая длилась с начала сезона.

Чемпион Англии последних трех лет, Манчестер Сити, наконец-то сумел занять привычную лидирущую позицию чемпиоанат после поражения Тоттенхэма в прошлом туре. После одинадцати матчей у «горожан» всего два поражения, а показатель забитых и проущенных мячей состовляет 28-8.

Матч между Челси и Манчестер Сити состоится в воскресенье, 12 ноября, в 17:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.