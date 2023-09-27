EN EN NG NG
Главная Новости Челси, Ньюкасл и Ливерпуль вышли в следующую стадию: результаты 1/16 Кубка лиги

Челси, Ньюкасл и Ливерпуль вышли в следующую стадию: результаты 1/16 Кубка лиги

Новости футбола Сегодня, 16:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Челси, Ман Сити, Ливерпуль: результаты 1/16 Кубка лиги Фото: https://twitter.com/NUFC

В среду, 27 сентября, английские команды провели матчи 1/32 финала Кубка Карабао.

Ливерпуль - Лестер - 3:1

Ливерпуль пропустил гол на третьей минуте. Кейси Макетир вывел Лестер вперед в счете. Хозяева еще в первом тайме могли сравнять, однако гости выдержали. После перерыва команда Клоппа все-таки добилась своего. На 48-й минуте Гакпо сравнял счет, на 70-й Собослай вывел Ливерпуль вперед, а на последних минутах Диогу Жота установил окончательный результат - 3:1.

Челси - Брайтон - 1:0

Челси не забивал уже три матча подряд, и первый тайм этой игры не вселял уверенности в забитом. Брайтон имел две хорошие возможности выйти вперед. Более того, в этих случаях вратарь Челси Роберт Санчез едва не "привез" эти мячи.

На 51-й минуте Джексон вывел хозяев вперед. В целом, после перерыва лондонцы играли увереннее. Нападающий Челси забил и второй мяч, но его отменили из-за офсайда. Команда Почеттино одержала минимальную победу и прошла дальше.

Ньюкасл - Манчестер Сити - 1:0

Команда Гвардиолы как всегда больше контролировала мяч, однако до перерыва создать реального голевого момента не удалось никому. Во втором тайме Александер Исак отметился голом и вывел Ньюкасл вперед. Сити искал подходы к воротам хозяев, но "сороки" успешно защищались и одержали минимальную победу.

Кубок лиги. 1/16 финала

  • Астон Вилла - Эвертон - 1:2
  • Блэкберн - Кардифф - 5:2
  • Борнмут - Сток Сити - 2:0
  • Брентфорд - Арсенал - 0:1
  • Линкольн - Вест Хэм - 0:1
  • Фулхэм - Норвич - 2:1
Связанные команды и лиги
Кубок Английской лиги
Популярные новости
Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола Новости футбола Сегодня, 04:50 Опубликован топ-10 лучших тренеров в истории футбола
Артета высказался о травме лидера Арсенала Новости футбола 25 сен 2023, 05:07 Артета высказался о травме лидера Арсенала
Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса Новости футбола 25 сен 2023, 04:31 Клопп отметил прогресс нападающего Нуньеса
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:34 Названы десять лучших футболистов 2000-х годов Новости футбола Сегодня, 16:00 Сенсационный лидер. Жирона впервые в истории возглавила Ла Лигу Новости футбола Сегодня, 15:29 ФИФА планирует отстранить Это'О с поста президента Камерунской футбольной ассоциации Новости футбола Сегодня, 14:53 Реал уверенно победил Лас-Пальмас на своем домашнем стадионе Новости футбола Сегодня, 14:24 Марсель назначил Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:17 Почеттино считает, ситуация в Челси менее сложная, чем была у тренера в Саутгемптоне и Шпорах Новости футбола Сегодня, 12:27 Килиан Мбаппе получил травму и тренируется в зале Новости футбола Сегодня, 11:58 Бывшего главного тренера женской национальной сборной Испании вызвали в суд по делу Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 11:20 Реал Мадрид и клубы Саудовской Аравии следят за Виктором Осимхеном Новости футбола Сегодня, 10:27 Известно, кто примет Кубок Африки в 2025 и 2027 годах
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 28 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Гранада - Бетис 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Сельта - Алавес 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Дженоа - Рома 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года Футбол 28 сен 2023 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Палмейрас 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол 29 сен 2023 Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года