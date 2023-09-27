Челси, Ньюкасл и Ливерпуль вышли в следующую стадию: результаты 1/16 Кубка лиги
В среду, 27 сентября, английские команды провели матчи 1/32 финала Кубка Карабао.
Ливерпуль - Лестер - 3:1
Ливерпуль пропустил гол на третьей минуте. Кейси Макетир вывел Лестер вперед в счете. Хозяева еще в первом тайме могли сравнять, однако гости выдержали. После перерыва команда Клоппа все-таки добилась своего. На 48-й минуте Гакпо сравнял счет, на 70-й Собослай вывел Ливерпуль вперед, а на последних минутах Диогу Жота установил окончательный результат - 3:1.
Челси - Брайтон - 1:0
Челси не забивал уже три матча подряд, и первый тайм этой игры не вселял уверенности в забитом. Брайтон имел две хорошие возможности выйти вперед. Более того, в этих случаях вратарь Челси Роберт Санчез едва не "привез" эти мячи.
На 51-й минуте Джексон вывел хозяев вперед. В целом, после перерыва лондонцы играли увереннее. Нападающий Челси забил и второй мяч, но его отменили из-за офсайда. Команда Почеттино одержала минимальную победу и прошла дальше.
Ньюкасл - Манчестер Сити - 1:0
Команда Гвардиолы как всегда больше контролировала мяч, однако до перерыва создать реального голевого момента не удалось никому. Во втором тайме Александер Исак отметился голом и вывел Ньюкасл вперед. Сити искал подходы к воротам хозяев, но "сороки" успешно защищались и одержали минимальную победу.
Кубок лиги. 1/16 финала
- Астон Вилла - Эвертон - 1:2
- Блэкберн - Кардифф - 5:2
- Борнмут - Сток Сити - 2:0
- Брентфорд - Арсенал - 0:1
- Линкольн - Вест Хэм - 0:1
- Фулхэм - Норвич - 2:1