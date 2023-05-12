"Челси" лишится звездного футболиста

"Челси" может потерять своего голкипера, Эдуара Менди, в ближайшем будущем.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сенегальский футболист сможет уйти, если клуб получит хорошее предложение, которое устроит и самого игрока.

Недавно Менди говорил, что не удовлетворен своим положением в "Челси", связанным как с финансовой составляющей его контракта, так и с отсутствием игровой практики.

Напомним, что в своем первом сезоне Менди был ключевым игроком "Челси".