После поражения от “Брентфорда” со счетом 0:2 на 33-м туре чемпионата Англии, “Челси” лишился возможности попасть в зону Лиги чемпионов.

Команда сейчас занимает 11-е место в таблице, набрав 39 очков, и отстает на 20 очков от зоны Лиги чемпионов, осталось всего шесть матчей до конца сезона.

“Аристократы" не побеждали в последних шести матчах (четыре поражения и две ничьи)

Это означает, что в новом сезоне “Челси” не выступит в Лиге чемпионов впервые с 2018/2019 года. В текущем сезоне команда добралась до четвертьфинала, где проиграла “Реалу” в двух матчах.