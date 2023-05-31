"Челси" летом может расстаться с 15 футболистами

Лондонский “Челси” планирует серьезную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб точно хочет избавиться от вратаря Эдуара Менди, вингеров Хаким Зиеша, Кристиана Пулишича и Каллум Хадсон-Одои, а также нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

В ближайшее время определится будущее защитников Калиду Кулабали и Сесара Аспиликуэты, а также полузащитника Нколо Канте.

Кроме того, клуб могут покинуть защитник Трево Чалоба, полузащитники Матео Ковачич, Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик и Мэйсон Маунт.

При этом не будут выкуплены и вернутся в свои клубы арендованные Жоау Феликс ("Челси") и Денис Закария ("Ювентус").

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