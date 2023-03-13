"Челси" летом может продать 12 футболистов

Лондонский “Челси” может расстаться с большой группой футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб готов продать 12 игроков, чтобы не иметь сложностей с финансовым Fair-play. На трансфер могут быть выставлены защитники Бен Чилуэлл и Сесар Аспиликуэта, полузащитники Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер и Хаким Зиеш, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг и Армандо Броя.

Напомним, что за два предыдущих трансферных окна “аристократы” потратили на усиление состава более 500 миллионов евро.

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