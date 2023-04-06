"Челси" летом может пригласить неожиданного тренера

Лондонский “Челси” проявляет интерес к аргентинскому тренеру Марсело Гальярдо, сообщает Tyc Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с назначением тренера в летнее трансферное окно. На этом посту он может сменить Фрэнка Лэмпарда, контракт с которым подписан до лета 2023 года.

47-летний Гальярдо ранее тренировал уругвайский “Насьональ” и аргентинский “Ривер Плейт”. С последним он дважды выигрывал Копа Либертадорес.

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