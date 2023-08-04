"Челси" купил защитника сборной Франции

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Монако” и сборной Франции Акселя Дисаси.

Английский клуб заплатил за футболиста 45 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на насколько миллионов евро за счет бонусов. Француз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года.

25-летний Дисаси выступал за “Монако” с 2020 года. Он перешел в клуб из “Реймса”. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Всего Дисаси сыграл за монегасков 129 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Париж”.

Дисаси с 2022 играет за сборную Франции. Всего за французскую национальную команду он сыграл четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Финалист чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате Франции. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.