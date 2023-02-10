"Челси" купил английского таланта

Пресс-служба “Челси” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Саутгемптона” Джимми-Джея Моргана.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 3,4 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

17-летний Морган в нынешнем сезоне провел 13 матчей за молодежную команду “Саутгемптона”, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету шесть голов в восьми матчах за юношескую сборную Англии U17.

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