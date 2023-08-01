"Челси" купил 19-летнего таланта за 27 млн евро

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе опорного полузащитника “Ренна” и юношеской сборной Франции Лесли Угочукву.

Английский клуб заплатил за молодого футболиста 27 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Француз подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2030 года с возможностью продления соглашения еще на один год.

19-летний Угочукву является воспитанником “Ренна”. Всего он провел за французский клуб 60 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Угочукву с 2022 года играет за юношескую сборную Франции возрастом до 19 лет. Всего он провел за французскую команду девять матчей и забил два гола, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.