"Челси" купил 16-летнего южноамериканского таланта

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила о переходе 16-летнего полузащитника “Индепендьенте дель Валье” и молодежной сборной Эквадора Кендри Паеса.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист присоединится к английскому клубу в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет.

16-летний Паес провел за “Индепендьенте дель Валье” шесть матчей и забил один гол. Лучший игроком молодежного турнира Next Generation Trophy-2022.