"Челси" избавится от трех игроков с высокой зарплатой

Лондонский клуб "Челси" хочет продать минимум трех своих игроков, оклад которых поможет разгрузить зарплатную ведомость.

Как пишет источник, речь идет о вингерах Кристиане Пулишиче и Хакиме Зиеше, а также о голкипере Кепе Аррисабалаге.

Трое этих футболистов вместе зарабатывают около 24 миллионов евро за сезон, что не нравится боссам клуба.

По данным источника, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич скорее всего покинут команду в этом межсезонье, а вот избавиться от Кепы будет сложнее, учитывая его высокую стоимость.