"Челси" избавился от опытного французского полузащитника

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила об уходе французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Английский клуб договорился с 28-летним футболистом о досрочном прекращении контракта, который действовал до лета 2024 года. Таким образом, француз стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Бакайоко перешел в “Челси” из “Монако” в 2017 году за 40 миллионов евро. За лондонский клуб он провел 43 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2018 года “Челси” регулярно отдавал игрока в аренду, он переходил в “Милан”, “Монако”, “Наполи” и вновь “Милан”.