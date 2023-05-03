"Челси" имеет только одну возможность расстаться с Обамеянгом

Лондонский "Челси" будет вынужден бесплатно опустить габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, ни один из заинтересованных клубов не готов платить за форварда. При этом "аристократы" хотят расстаться с ним, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Ранее сообщалось, что африканцем интересуются "Атлетико", "Барселона" и "Милан".

В нынешнем 33-летний Обамеянг провел за "Челси" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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