Челси играет в безголевую ничью с Борнмутом

В пятом туре АПЛ Борнумут на домашнем стадионе принимал Челси.

Обе команды активно начали матч. Коллективы соответствовали атаке на атаку, но действительно голевой момент был у Борнмута, когда Данго Уаттара пробивал по воротам с удобной позиции и голкипер Челси по-настоящему спас команду. Также хороший шанс был у Галехера, после прострела Мудрика, тоже выручил голкипер.

Во второй половине уже Борнмут спас каркас ворот. Стерлинг нанес удар со штрафного и попал в перекладину. Колвил добивал с близкой дистанции и забил, но находился в офсайде, поэтому гол сразу отменили. Во второй половине тайма Борнмут еще имел несколько подходов к воротам Челси, но вратарь синих играл надежно.

Челси теряет очки в матче с Борнмутом, набирает пять очков и находится на 14 строчке.

АПЛ. Пятый тур

"Борнмут" - "Челси" - 0:0