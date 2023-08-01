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"Челси" и "Ювентус" готовят громкий обмен форвардами

Новости футбола Сегодня, 05:00
"Челси" и "Ювентус" готовят громкий обмен форвардами Фото: открытые источники

Боссы "Челси" и “Ювентуса” этим летом могут провернуть громкий обмен форвардами.

По информации источника, в Италию может поехать играть бомбардир “синих” Ромелу Лукаку, в то время как “Челси” может усилить состав форвардом туринцев Душаном Влаховичем.

В настоящее время клубы начали обсуждать условия трансфера, учитывая разницу в возрасте и стоимости игроков.

Напомним, что бельгийский форвард прошлый сезон провел в аренде в миланском “Интере”. За финалиста Лиги чемпионов он провел 37 матчей и забил 14 голов, а также отдал 7 результативных передач.

Контракт Лукаку с лондонским клубом рассчитан до июня 2026 года, но в клубе уже дали понять, что не рассчитывают на него и активно ищут новое место работы игроку.

Что касается Влаховича, то он перебрался в "Ювентус" из "Фиорентины" в январе 2022 года. В прошлом сезоне он забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 42-х матчах за “Ювентус”.

Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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