"Челси" и "Ньюкасл" поборются за бразильца из "Барселоны"

"Челси" и "Ньюкасл" проявляют интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Бразилии Рафинье, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы могут согласиться продать бразильца за 80 миллионов евро, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

В нынешнем сезоне 26-летний Рафинья провел за “Барселону” 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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