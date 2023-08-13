"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле сыграл вничью с “Ливерпулем”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж” и завершился вничью со счетом 1:1.

На 18-й минуте счет открыл колумбийский форвард Луис Диас. На 37-й минуте равновесие восстановил французский защитник Аксель Дисаси.

Во 2-м туре чемпионата Англии “Челси” на выезде сыграет с “Вест Хэм Юнайтед”. Матч состоится 20 августа. “Ливерпуль” во 2-м туре встретится с “Борнмутом” на своем поле. Матч будет сыгран 19 августа.

“Челси” – “Ливерпуль" - 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 18 Диас, 1:1 – 37 Дисаси.

“Челси”: Санчес, Джеймс (Гюсто, 76), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Угошукву, 90), Галлахер, Фернандес, Чуквуэмека (Матсен, 81), Стерлинг (Мудрик, 81), Джексон.

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Салах (Эллиотт, 77), Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас (Доук, 77), Гакпо (Джонс, 66).

Желтые карточки: Чуквуэмека (4), Фернандес (32), Диогу Жота (32), Александер-Арнолд (68), Джексон (85), Мак Аллистер (89).