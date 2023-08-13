АНГ АНГ
Главная Новости "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:34
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Англии “Челси” на своем поле сыграл вничью с “Ливерпулем”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Стэмфорд Бридж” и завершился вничью со счетом 1:1.

На 18-й минуте счет открыл колумбийский форвард Луис Диас. На 37-й минуте равновесие восстановил французский защитник Аксель Дисаси.

Во 2-м туре чемпионата Англии “Челси” на выезде сыграет с “Вест Хэм Юнайтед”. Матч состоится 20 августа. “Ливерпуль” во 2-м туре встретится с “Борнмутом” на своем поле. Матч будет сыгран 19 августа.

“Челси” – “Ливерпуль" - 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 0:1 – 18 Диас, 1:1 – 37 Дисаси.

“Челси”: Санчес, Джеймс (Гюсто, 76), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Угошукву, 90), Галлахер, Фернандес, Чуквуэмека (Матсен, 81), Стерлинг (Мудрик, 81), Джексон.

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Салах (Эллиотт, 77), Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас (Доук, 77), Гакпо (Джонс, 66).

Желтые карточки: Чуквуэмека (4), Фернандес (32), Диогу Жота (32), Александер-Арнолд (68), Джексон (85), Мак Аллистер (89).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Ливерпуль Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола Сегодня, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
"Реал" надолго теряет основного защитника Новости футбола Сегодня, 10:52 Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон
"Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола Сегодня, 00:00 "Реал" договорился о переходе вратаря сборной Испании
"Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:39 "Реал" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Испании
Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии Новости футбола Вчера, 16:44 Испорченный дебют Кейна: "Бавария" потерпела разгромное поражение в Суперкубке Германии
Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Новости футбола Вчера, 13:55 Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:05 Легендарный Диего Коста нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 11:45 "Айнтрахт" и "Вольфсбург" забили 13 голов на двоих в матчах Кубка Германии Новости футбола Сегодня, 11:35 Неймар близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола Сегодня, 11:21 "Тоттенхэм" не смог победить в матче 1-го тура чемпионата Англии Новости футбола Сегодня, 11:15 "Монако" одержал результативную победу в матче 1-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 11:08 "Заря" одержала первую победу в чемпионате Украины Новости футбола Сегодня, 10:59 "Брест" одержал феерическую победу над "Лансом" в матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 10:52 Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Барселона 13 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Форталеза - Сантос 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Кадис - Алавес 14 августа 2023 года Футбол 14 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 14 августа 2023 года