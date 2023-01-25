"Челси" и "Ливерпуль" поборются за бразильца из АПЛ

"Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику “Вулверхэмптона” Матеусу Нунесу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский и ливерпульский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста. Переход игрока зимой маловероятен, поэтому трансфер может быть осуществлен летом.

Нунес перешел в “Вулверхэмптон” летом 2022 года из “Спортинга”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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