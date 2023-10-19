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Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 12:21
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе Челси и Ливерпуль могут вступить в борьбу за Мбаппе

Ливерпуль и Челси готовы вступить в борьбу за Мбаппе, если Реал не сможет его подписать, сообщает Diario Sport.

Скоро Мбаппе должен решить, будет ли он продлевать контракт с ПСЖ еще на один сезон, однако есть большая вероятность, что этого не произойдет. Все указывает на то, что француз намерен подписать соглашение с мадридским "Реалом", но уже "Ливерпуль" и "Челси" претендуют на нападающего. Окружению футболиста уже известны варианты выступления в АПЛ, и они не исключают этот вариант.

"Реал" остается главным претендентом на Мбаппе, но на этот раз потребует от игрока установки компенсаций в случае неудачи сделки, как это было летом 2021 года. Однако Файза Ламари, мама и агент Мбаппе, имеет очень близкие отношения с "Ливерпулем", который будет готов удовлетворить финансовые запросы игрока.

"Челси" проявляет интерес, опираясь на хорошие отношения нынешнего тренера Маурисио Почеттино с Килианом - они работали вместе в ПСЖ и до сих пор поддерживают связь. Кроме того, мадридцы не собираются противостоять предложениям клубов АПЛ, если они будут значительно более выгодными с финансовой точки зрения.

Также есть информация, что "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" очень ценят французского игрока, но не намерены подписывать Мбаппе и бороться за него.

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