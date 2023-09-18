Челси и Бавария следят за ситуацией с вратарем Арсенала

Голкипер Арсенала Аарон Рамсдейл под прицелом двух клубов Челси и Баварии, сообщает Daily Mail.

В последнем матче с Эвертоном (1:0) Ремсдейл впервые в сезоне остался на скамье запасных. Вместо него вышел Давид Рая. Тренер команды Артета после матча сказал, что сожалеет, что ему не хватило смелости раньше провести ротацию на позиции голкипера. Однако комментарии Артеты свидетельствуют о том, что Рамсдейл все еще играет важную роль для канониров этого сезона.

Хотя эта ситуация с Рамсдейлом уже заинтересовала две команды – Челси и Баварию. Синие подписали Роберта Санчеса из Брайтона летом, но остаются открытым для усиления своей вратарской линии. В Мюнхене ищут долгосрочного преемника Мануэля Нойера, которому в марте исполнится 38 лет.

Голкипер перешел в Арсенал в 2021 году. За этот период он провел 72 матча в составе и выиграл Комюнитишилд. Рамсдейл подписал новый четырехлетний контракт с Арсеналом в мае и остается преданным Арсеналу, но неизвестно, как Рамсдейл оценит свое будущее, если его возможности в первой команде будут сильно ограничены.