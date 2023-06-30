"Челси" хочет продлить талант с талантливым защитником
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Леви Колвилла/Автор неизвестен
Лондонский “Челси” хочет продлить контракт с защитником Леви Колвиллом, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб предложил новое соглашение футболисту. Впрочем, англичанин пока не принял предложение, так как он хочет получить статус основного игрока.
Интерес к Колвиллу проявляют “Брайтон”, “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”.
В минувшем сезоне 20-летний Колвилл выступал за “Брайтон” на правах аренды, провел 22 матча и отдал две результативные передачи.
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