"Челси" хочет продлить талант с талантливым защитником

Лондонский “Челси” хочет продлить контракт с защитником Леви Колвиллом, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб предложил новое соглашение футболисту. Впрочем, англичанин пока не принял предложение, так как он хочет получить статус основного игрока.

Интерес к Колвиллу проявляют “Брайтон”, “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”.

В минувшем сезоне 20-летний Колвилл выступал за “Брайтон” на правах аренды, провел 22 матча и отдал две результативные передачи.