"Челси" хочет переманить таланта "Ювентус"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” Николо Ровелле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, переманить игрока будет непросто, так как он не хочет присоединяться к “аристократам”.

В нынешнем сезоне 21-летний Ровелла выступает за “Монцу” на правах аренды, провел 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с “Ювентусом” действует до лета 2026 года.

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