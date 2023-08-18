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"Челси" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 01:50
"Челси" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ Фото: инстаграм Брэдли Барколя/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему “Лиона” и молодежной сборной Франции Брэдли Барколя, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что купить игрока также хочет “Пари Сен-Жермен”, который предлагал за него 30 миллионов евро. Впрочем, этой суммы оказалось недостаточно, так как “Лион” хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

20-летний Барколя является воспитанником “Лиона”. В первую команду лионского клуба он был переведен в 2021 году. Всего он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Барколя с 2023 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел попасть в еврокубки в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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