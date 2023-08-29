Челси хочет купить звездного нападающего Ливерпуля

“Челси” проявляет интерес к нападающему “Ливерпуля” и сборной Уругвая Дарвину Нуньесу, сообщает Football London.

По сведениям источника, лондонский клуб может попытаться приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить форварда будет крайне сложно, так как мерсисайдцы не хотят его продавать. Кроме того, “Ливерпуль” в ближайшее время может продать египетского нападающего Мохамеда Салаха в клуб из Саудовской Аравии. Таким образом, “Челси” для покупки уругвайца придется заплатить намного больше 100 миллионов евро.

24-летний Нуньес выступает за “Ливерпуль” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из португальской “Бенфики”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Нуньес с 2019 года играет за сборную Уругвая. Всего он провел за уругвайскую национальную команду 16 матчей и забил три гола, а также получил одну желтую карточку.