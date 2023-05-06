"Челси" хочет купить звездного форварда "Интера"

“Челси” заинтересован в подписании звездного нападающего “Интера” Лаутаро Мартинеса.

Как пишет Football Insider, за форварда лондонцы заплатят 75 миллионов евро.

В услугах игрока лично заинтересован Маурисио Почеттино, который, судя по всему, станет новым тренером “Челси” в новом сезоне.

В этом сезоне Мартинес забил 21 гол и отдал 7 передач в 47 матчах за миланский клуб.