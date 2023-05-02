"Челси" хочет купить защитника "Баварии"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к защитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Бенжамену Павару, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Немцы могут согласиться продать француза, если он откажется продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Павар провел за “Баварию” 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Челси" заплатил 20 млн евро за 15-летнего подростка.