"Челси" хочет купить вратаря сборной Украины

Лондонский “Челси” проявляет интерес к вратарю донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолию Трубину, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. “Челси” рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены сенегальскому вратарю Эдуару Менди, который перешел в “Аль-Ахли”.

Ранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет “Интер”. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 38 матчей во всех турнирах и пропустил 40 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.