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"Челси" хочет купить талантливого нападающего "Арсенала"

Новости футбола Сегодня, 13:30
"Челси" хочет купить талантливого нападающего "Арсенала" Фото: инстаграм Фоларина Балогана/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" и сборной Соединенных Штатов Америки Фоларину Балогану, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, “аристократы” начали переговоры с “канонирами” о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер “Арсенала” Микель Артета не рассчитывается на форварда. В связи с этим клуб готов продать американца за 58 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему форварду проявляют итальянские клубы “Интер”, “Милан”, “Монако”, выступающий в чемпионате Франции, а также немецкий “РБ Лейпциг".

Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.

Балоган выступал за сборные Англии до 17, до 18, до 20 лет и до 21 года. В 2018 году провёл четыре матча за сборную США до 18 лет. В итоге футболист принял решение выступать за американцев. За американскую национальную команду он провел два матча и забил один гол.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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